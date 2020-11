Bolsonaro-støtter er taberne i Brasiliens lokalvalg

Søndagens lokalvalg i Brasilien har budt på en række nederlag til de kandidater, der har opbakning fra landets højreorienterede præsident, Jair Bolsonaro. I stedet blev det centrum-højre partierne, der vandt borgmesterposterne i de brasilianske storbyer. Det viser de officielle resultater af anden runde af lokalvalget.

Centrum-højre vandt blandt andet i Brasiliens to største byer, São Paulo og Rio de Janeiro. Her løb henholdsvis Bruno Covas og og Eduardo Paes af med sejren.

Lokalvalget kan give et fingerpeg om, hvilken vej de politiske vinde i Brasilien blæser forud for præsidentvalget i 2022. Resultaterne viser også, at det socialdemokratiske Arbejderparti stadig har svært ved at komme ovenpå igen efter en række skandalesager inden for de seneste år.

For første gang i Arbejderpartiets historie har det ikke vundet en eneste borgmesterpost i nogen af Brasiliens 26 delstatshovedstæder. Sagerne førte til, at Dilma Rousseff blev fjernet fra præsidentposten ved en rigsretssag i 2016. Hendes forgænger, Luiz Inacia Lula da Silva, blev fængslet for korruption. Det banede vej for Bolsonaro og den ultrakonservative bølge, han stod i spidsen for.

Brasiliansk udgave af Trump

Søndagens anden valgrunde »bekræfter det, vi allerede så i første valgrunde: et nederlag til Bolsonaros lejr«, siger politisk analytiker Leonardo Avritzer fra Minas Gerais universitet.

»Men venstrefløjen har fortsat store vanskeligheder«, tilføjer han.

Bolsonaro, der ofte bliver betegnet som en brasiliansk udgave af USA’s præsident, Donald Trump, skal arbejde for at styrke sin position, hvis han vil genvinde magten ved præsidentvalget i 2022, mener iagttagere.

»Bolsonaro har ikke vist meget politisk kapacitet som leder«, mener Flavia Biroli, der er politisk analytiker ved universitetet i hovedstaden Brasilia.

»Centrum-højre og højrefløjen har vundet, men det er ikke det samme som Bolsonaros højrefløj«, tilføjer hun.

Bolsonaro tilhører ikke noget parti. Han var tidligere opstillet for det konservative Socialliberale Parti, men er i dag uafhængig.

