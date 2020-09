Skribent for The New York Times: Pandemien burde have været en gave for autoritære ledere. Hvad gik der galt? Svaret er enkelt

For en østeuropæer af min generation føles de aktuelle protester i Hviderusland som at bladre i et gammelt fotoalbum.

Billederne af strejkende arbejdere vækker minder om skibsværftet i Gdansk i Polen, hvor bevægelsen Solidaritet slog igennem i 1980’erne.

Moskvas dilemma om, hvorvidt man skal tilbyde præsident Aleksandr Lukasjenkos regime ’venlig’ støtte, minder mig om Tjekkoslovakiet i 1968, hvor sovjetiske tropper rullede ind i landets hovedstad for at sætte en stopper for Foråret i Prag.