Skovrydning i Brasiliens Amazonas når højeste niveau i 12 år

Skovrydning i den brasilianske del af Amazonas-regnskoven har i 2020 nået det højeste niveau i 12 år.

Det viser data frigivet mandag af Brasiliens rumfartsagentur, Inpe, der overvåger området via satellitbilleder.

I alt blev 11.088 kvadratkilometer regnskov fældet i Brasilien i de 12 måneder frem til august i år. Det svarer cirka til et område på størrelse med Fyn, Sjælland og Lolland lagt sammen.

Det er en stigning på 9,5 procent i forhold til året før.

»På grund af den store mængde skovrydning er Brasilien formentlig den eneste større udleder af drivhusgasser, der har formået at forøge udledningen, samme år som coronapandemien lammede den globale økonomi«, siger Brazilian Climate Observatory - en sammenslutning af miljøorganisationer - i en meddelelse.

Skove som Amazonas spiller en vigtig rolle i at kontrollere klimaforandringer, fordi de suger CO2 ud af atmosfæren. Men når træer dør eller bliver brændt, så frigiver de den ophobede CO2 tilbage i atmosfæren.

Derfor kritiserer flere miljøforkæmpere Brasiliens præsident, Jair Bolsonaro, for ikke at gøre nok for at forhindre skovrydningen.

»Bolsonaro-regeringens vision for at udvikle Amazonas er en tilbagevenden til tidligere tiders uhæmmede skovrydning«, siger talskvinde for Greenpeace Cristiane Mazzett.

Der er sket en stigning i både skovrydning og afbrænding i Amazonas, siden Bolsonaro overtog embedet i januar 2019. Bolsonaro er kendt som klimaskeptiker.

Hans regering har også skåret i støtten til flere miljøorganisationer.

Vicepræsident Hamilton Mourao forsvarer mandag regeringen.

»Beskeden, jeg overbringer fra præsident Bolsonaro, er, at vi med hjælp fra viden og teknologi fortsat vil støtte miljøbeskyttelsesagenturers arbejde«, siger han.

