Zombiebrande i Arktis slår rekord og indvarsler fremtidens klimabombe

Et areal mere end tre gange så stort som Danmark er i år gået op i røg i naturbrande alene i det østlige Rusland.

Brandene havde allerede ved udgangen af august slået rekorden for hele kalenderåret 2019 med 35 procent. Det på trods af, at også 2019 var et katastrofalt år for naturbrande i Sibirien.

En opgørelse foretaget af det europæiske overvågningsprogram Kopernikus og en britisk forsker viser, at der var 10 gange flere naturbrande i Arktis i maj og juni i år end gennemsnittet for perioden fra 2003 til 2018. Det er så langt tilbage, opgørelser, der benytter satellitter, går. Sidst i juli var der 600 aktive brande mod normalt 100. I alt har de russiske myndigheder registreret mere end 18.000 brande i landets to østligste distrikter.