Brexit-forhandlere skal tilbage til mødebordet

Brexit-chefforhandlere for EU og Storbritannien mødes igen søndag for at forsøge at finde en løsninger på udeståender i handelsaftale mellem parterne.

Det siger EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, efter et telefonmøde med den britiske premierminister, Boris Johnson.

De to ledere skal tale sammen igen mandag aften, skriver von der Leyen på Twitter.

Hun understreger, at der fortsat er betydelige forskelle mellem britiske og europæiske ønsker til aftalen.

»En aftale er ikke mulig, hvis de ikke løses«, skriver kommissionsformanden.

Kan ikke love noget resultat

EU’s chefforhandler, Michel Barnier, sagde tidligere lørdag, at han vil fortsætte med at søge vejen frem til en handelsaftale med Storbritannien.

Men han ville ikke love, at der ville komme noget resultat.

»Vi bevarer roen som altid. Om der stadig er mulighed for en aftale, får vi at se«, udtalte Barnier.

Briterne forlod EU i januar, men er i en overgangsfase stadig underlagt EU’s handelsregler. Men til nytår slutter brexit-overgangsfasen, hvor Storbritannien stadig er en del af det indre marked og toldunionen.

Hvis det ikke lykkes at få en handelsaftale i stand, så bliver der efter nytår indført told og toldkontrol, hvilket vil skade økonomien hos alle parter.

Forhandlingerne i weekenden er også under voldsomt tidspres, fordi et EU-topmøde indledes torsdag.

Både Barnier og hans britiske modpart, David Frost, har efter en uges intense forhandlinger sagt, at betingelserne for en aftale ikke er indfriet. Denne erklæring blev publiceret på Twitter fredag aften.

De to chefforhandlere henviste til betydelige uenigheder om betingelserne for konkurrence på lige vilkår, uenigheder om fordelinger af retter og pligter samt stridigheder om fiskeri.

Sidstnævnte handler navnlig om et fransk krav om fiskerettigheder i britisk farvand.

Frankrigs europaminister har antydet, at franskmændene vil nedlægge veto mod handelsaftalen, hvis der ikke tages tilstrækkeligt hensyn til de franske fiskeriinteresser, skriver britiske BBC.

Ny, intensiv forhandlingsfase

Også den franske præsident, Emmanuel Macron, har forsøgt at sikre, at de franske fiskere ikke mister for meget af deres adgang til de britiske farvande.

Da Barnier lørdag formiddag tog tilbage til Bruxelles fra London, gjorde han det klart, at der forberedes en ny, intensiv forhandlingsfase.

Forhandlingerne gælder en aftale om årlig handel for næsten en billion dollar (omkring 6400 milliarder kroner).

Hvis forhandlingerne afbrydes uden resultat, er det ensbetydende med en kaotisk afslutning på Storbritanniens næsten 50 år lange medlemskab af den europæiske klub.

