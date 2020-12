Vaccinen er på vej i Sverige, men mange stoler ikke på den

Syv millioner svenskere skal være vaccineret, når kalenderen viser sommer 2021.

De svenske myndigheder kunne tirsdag løfte sløret for deres optimistiske plan for vaccination af den svenske befolkning. De vil vaccinere alle svenskere over 18 år, og alle dem under 18 år, som risikerer at blive alvorligt syge, hvis de bliver smittet med coronavirus.

Det fortalte den svenske socialminister, Lena Hallengren, og formanden for de svenske kommuner og regioner, Marie Morell, på et pressemøde.