Ungarn og Polen bøjer sig: Men hvad kan EU egentlig bruge den nye retsstatsmekanisme til?

Efter mange måneders drama droppede Ungarn og Polen torsdag aften endelig deres veto mod EU’s kommende syv-års-budget, der reelt bundede i uenigheder om EU’s ny mekanisme til forsvar for de basale retsstatsprincipper, der har været et hedt ønske i mange europæiske hovedstæder i årevis.

Men hvad er egentlig EU’s muligheder for at smække kassen i over for lande, der bryder med de demokratiske spilleregler? Politiken ser her nærmere på, hvad mekanismen vil kunne bruges til og ikke bruges til.

Hvad står der?