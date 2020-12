Rusland er ved at genopbygge selvtilliden: Først satte Putin sig på Syrien, nu bevæger han sig ind i Afrika

Rusland har indgået en aftale med Sudan om oprettelsen af en flådebase i Port-Sudan. Aftalen markerer endnu et skridt i Ruslands forsøg på at komme længere ud i verden.

Kremls beslutning om at engagere Rusland militært i Syrien i 2015 var et vigtigt psykologisk vendepunkt for det russiske forsvar. Det var første gang, det sådan rigtig kom ud af sin komfortzone i det tidligere Sovjetunionen. Nu er militæret så i Syrien på sjette år, og flådebasen i den syriske by Tartus har været og vil fortsat være et vigtigt støttepunkt for den russiske flåde i regionen.

Nu skal det russiske forsvar så »om på den side af Suez«, som en overskrift i en af landets førende militæraviser proklamerede. Den russiske offentlighed er blevet hærdet af mange års krig – såvel internt i landet som i Ukraine og Syrien – men man fornemmer af den slags kommentarer, at det frie fald i det russiske samfund i 1990’erne har sat sig spor. I sovjettiden var flåden her og der og alle vegne, men nu skal den russiske offentlighed forsikre sig selv om, at det hele nok skal gå, selv om soldaterne er langt hjemmefra.