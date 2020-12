Erdogan vil starte på en frisk med EU efter sanktioner

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, håber at starte på en frisk med EU, efter at Bruxelles i sidste uge valgte at indføre nye sanktioner mod landet.

Det sagde han tirsdag under et telefonmøde med EU-præsident Charles Michel.

Mødet er Tyrkiets første med en EU-leder på det niveau, siden sanktionerne blev meldt ud natten til fredag.

»Mens Tyrkiet håber at starte på en frisk med EU, forsøger nogle konstant at fremprovokere kriser«, sagde Erdogan angiveligt under mødet. Det oplyser det tyrkiske præsidentkontor i en meddelelse.

På mødet opfordrede Erdogan også til at redde tyrkisk-europæiske-relationer fra ’denne onde cirkel’. Han tilføjede, at han håbede at ’begynde forfra’ på snakke med EU på baggrund af EU og Tyrkiets ’fælles interesser’.

Præsidenten foreslog herefter, at en aftale fra 2016 om, at Tyrkiet skal stoppe migranter i at nå til EU gennem landet til gengæld for milliarder af euro, kunne være et godt sted at starte.

»Vi håber, at EU kan adoptere en mere konstruktiv attitude og en mere fornuftig tilgang over for Tyrkiet«, sagde Erdogan.

EU’s medlemslande er blevet enige om, at de vil føje flere navne til sanktionslister rettet mod Tyrkiet.

Sanktionerne begrundes med tyrkernes boringer i den østlige del af Middelhavet i områder, som EU-lande gør krav på.

Tyrkiet er en nabo og partner for EU på nogle områder, blandt andet i forhold til migration. Samtidig er Tyrkiet en af de store militære magter i Nato, som også mange af EU-landene er medlem af.

Men forholdet til Tyrkiet er udfordrende for EU. Og det er på nogle områder blevet værre, end det var. Tidligere på året truede præsident Erdogan med at åbne porten for flygtninge mod EU.

Mandag indførte USA også sanktioner mod Tyrkiet som reaktion på et tyrkisk indkøb af russiske luftforsvarssystemer.

ritzau