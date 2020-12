Kong Carl Gustaf kritiserer svensk indsats under pandemien

Det svenske folk har lidt kolossalt under coronakrisen, fastslår den svensk kong Carl Gustaf.

»Jeg mener, at det er mislykkedes for os at redde liv under pandemien«, siger han i et interview med tv-kanalen SVT, hvor han betegner 2020 som et forfærdeligt år for Sverige.

»Vi har et stor antal, som er døde, og det er forfærdeligt. Det er noget, vi alle lider med«, siger han i interviewet, der bliver vist i sin helhed på SVT1 mandag aften 21. december.

Over 7.000 er døde med covid-19 i Sverige. Mange har ikke haft mulighed for at tage afsked med deres familier.

»Det svenske folk har lidt kolossalt under svære forhold«, siger kongen.

»Man tænker på alle de familiemedlemmer, som har oplevet, at de ikke kunne tage afsked med deres afdøde familiemedlemmer. Jeg tror, det må være en tung og traumatisk oplevelse ikke at kunne tage en varm afsked«, fortæller han SVT.

Tiltro til myndigheder daler

I interviewet bliver han også spurgt, om han selv er bange for at blive smittet med covid-19.

»Den seneste tid har det føltes mere overhængende, det er krøbet nærmere og nærmere. Det er ikke lige, hvad man ønsker«, svarer kongen.

Sverige har haft en smitterate langt over de øvrige nordiske lande, og det har betydet et relativt konstant højt dødstal siden det første smitteudbrud i februar og marts. Kong Carl Gustaf og dronning Silvia deltog for halvanden måned siden i en mindeceremoni i Uppsala domkirke for de døde under coronapandemien. Onsdag kunne myndighederne melde om yderligere 135 døde inden for det seneste døgn.

En meningsmåling torsdag for avisen Dagens Nyheter viser, at langt færre har tiltro til, at Sverige kan håndtere coronakrisen. 34 procent siger, at man har tiltro til myndighederne. Det er 22 procentpoint færre end i september.

ritzau