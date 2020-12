»Det er et trick«: Putin nægter at Rusland stod bag giftangreb på Navalny

Ruslands præsident, Vladimir Putin, afviser pure, at det var russiske efterretningsagenter, der tidligere i år forgiftede oppositionspolitikeren Aleksej Navalny.

Det er ellers den klare konklusion i en omfattende efterforskning, som flere internationale medier står bag.

Ifølge Putin er det et plot, som USA står bag, for at miskreditere ham. Og i øvrigt er Navalny ikke betydningsfuld nok til at være et mål, konstaterer han.

»Det er et trick for at angribe lederne (i Rusland red.)«, siger han på sit årlige store pressemøde.

Navalny er en af Putins stærkeste kritikere. Han blev tidligere i år i hast fløjet til Tyskland, efter at han nogle dage tidligere var kollapset under en indenrigsflyvning i Rusland.

Den tyske udenrigsminister, Heiko Maas, siger, at ’vi tvivler alvorligt på. at der er nogen russisk vilje til at bidrage til efterforskningen af forgiftningen af Navalny’.

»Rusland har haft tilstrækkeligt med chancer til at opklare dette, og det er ikke sket«, siger Maas.

De tyske læger og laboratorier i Frankrig og Sverige konstaterede, at han var forgiftet med stoffet Novichok.

Det kritiske medie Bellingcat har i samarbejde med CNN, Der Spiegel og det russiske medie The Insider i denne uge fremlagt resultaterne af deres efterforskning.

Den viser, at et hold af russiske agenter fra tjenesten FSB har stået bag forsøget på at myrde Navalny. Agenterne optræder i Bellingcats rapport med navn og foto. De havde i flere år fulgt Navalny rundt i Rusland.

Putin siger torsdag, at det er falske oplysninger, som USA’s efterretningstjenester har brygget sammen.

ritzau