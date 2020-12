Østrig lukker ned for tredje gang efter jul

Østrigs regering indfører den tredje nedlukning i landet fra 26. december til 24. januar. Restauranter, skoler, museer, teatre og alle ikke-essentielle forretninger skal lukke, oplyser regeringen fredag i en meddelelse.

I midten af januar vil borgerne få tilbud om en coronatest. Alle, der bliver testet negative, vil få lov at mødes med andre uden for sin egen husstand og gå i de butikker og andre steder, der genåbner 18. januar. Samme dag vil skolerne igen begynde undervisningen i fysiske klasselokaler. Hvis man ikke deltager i den massetest af befolkningen, der efter planen skal finde sted 15.-17. januar, skal man have et mere effektivt og tykkere mundbind på af typen FFp2.

Er man blevet testet negativ, kan man nøjes med en mere enkel tildækning af næse og mund, når man eksempelvis køber ind eller er på arbejde. Det meddeler regeringen ifølge nyhedsbureauet AFP.

Regeringen kræver ligeledes, at østrigerne tager en FFp2-maske på, hvis de tager ud på skiløjperne i juleferien. Skilifterne får nemlig lov at åbne igen 24. december. Men barer, restauranter og hoteller på skistederne skal fortsat holde lukket.

Som mange andre lande har Østrig kæmpet med at bremse smittespredningen. Landet lukkede ned i foråret og i november. Den tredje nedlukning, der nu er på vej, er blevet varslet kun 11 dage efter, at den seneste nedlukning sluttede.

Siden Østrig afsluttede anden runde nedlukning, har antallet af nye daglige smittetilfælde ligget mellem 2.000 og 3.000. Regeringen har et mål om at få tallet ned under 1.000.

ritzau