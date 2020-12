Narkobande dræber prominent politiker på restauranttoilet

Aristoteles Sandoval, der er tidligere guvernør i den mexicanske delstat Jalisco, er blevet skudt og dræbt på en restaurant af en formodet narkobande.

Det er et af de værste politiske attentater, siden Mexico i 2006 indledte ’krigen mod narko’.

Ifølge repræsentanter for delstaten blev Sandoval skudt i ryggen fredag af en ukendt gerningsmand, da han befandt sig på restaurantens toilet i byen Puerto Vallarte.

Udenfor toilettet ventede hans livvagter, og det kom til en skudkamp, mens andre bragte Sandoval til et hospital.

Mexico kæmper fortsat landet over med at inddæmme en bølge af vold. Jalisco er et af epicentrene for blodige opgør mellem narkobander.

Havde følge af tre livvagter

Det samlede antal drab i landet blev sidste år opgjort til 34.670.

Sandovals periode som guvernør fra 2013 til 2018 blev overskygget af banden CJNG, der indtil da var relativt ukendt. Den voksede til at være en af de mest magtfulde og brutale i Mexico og efterlod i sit spor død og ødelæggelse.

Ifølge Jaliscos justitsmyndigheder havde den 46-årige Sandoval følge af tre livvagter inde i restauranten. Lokale medier skriver, at halvdelen af hans 15 livvagter var i tjeneste fredag. En af livvagterne blev alvorligt såret under skyderiet.

Videre hedder det, at restauranten havde ’manipuleret’ med spor efter forbrydelsen. Fingeraftryk var blevet vasket væk og overvågningskameraer pillet ned.

Politiet antager, at otte til ti personer deltog i drabet på Sandoval. Det kan have været for at sende en advarsel til den nuværende guvernør, Enrique Alfaro, der har gjort kampen mod narkobander til sin mærkesag.

ritzau