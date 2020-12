Britiske eksperter: Ny coronavariant er mere smitsom

En variant af coronavirus, der er spottet i Storbritannien, kan sprede sig hurtigere og er betydeligt mere smitsom end den variant, der hidtil har været mest udbredt.

Antallet af nye smittetilfælde er steget markant i England i de seneste to uger.

Det skyldes, at den nye variant ifølge de foreløbige undersøgelser kan være 70 procent mere smitsom, siger eksperter.

»Virusset har taget fart og bevæger sig hurtigt, og det fører uundgåeligt til en skarp stigning i hospitalsindlæggelser«, siger Patrick Vallance, der er regeringens toprådgiver, på et pressemøde lørdag.

Han tilføjer, at hvor man for en måned siden så den nye variant af coronavirus i hvert fjerde nye tilfælde af smitte i London, er det i dag over 60 procent.

Der er sat et hastearbejde i gang for at kunne bekræfte, at den nye variant ikke medfører en højere dødelighed. Det meddelte Englands øverste medicinske ansvarlige, Chris Whitty, tidligere lørdag.

Der er tale om varianten N501Y, som er blevet påvist ni gange i Danmark. Intet tyder på, at den er alvorlig, har det tidligere lydt fra Statens Serum Institut.

»Som meddelt mandag har Storbritannien identificeret en variant af covid-19 gennem genom-overvågningen i Englands offentlige sundhedssystem«, lød det fra Whitty.

Ingen beviser for højere dødelighed

Der har været en særlig hurtig spredning i det sydøstlige England. Derfor konkluderer en særlig virusgruppe, Nervtag, at »den nye variant kan sprede sig hurtigere«’, skriver Whitty videre.

Han understreger, at der ikke lige nu er beviser på, at N501Y medfører en højere dødelighed.

Premierminister Boris Johnson meddelte lørdag på et pressemøde, at der nu indføres skrappe restriktioner i julen, der gælder for London og det sydøstlige England, for at bremse spredningen af den nye variant.

»Der er ikke er beviser for, at den forårsager mere alvorlig sygdom eller højere dødelighed. Men det lader til, at den smitter nemmere«, siger Johnson på en pressekonference lørdag.

Det indebærer blandt andet, at indbyggerne i denne region ikke må holde jul med andre end dem, de bor sammen med.

Desuden lukker alle ikke-essentielle virksomheder.

Den sydøstlige region er den hårdest ramte del af Storbritannien.

