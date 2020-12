EU’s medlemslande hasteindkaldt til møde om ny coronavariant: Flere lande lukker dørene for britiske rejsende

Tyskland stopper fra midnat søndag al flytrafik fra Storbritannien, hvor en ny variant af coronavirus breder sig.

Det bekræfter den tyske sundhedsminister, Jens Spahn, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Det sker, efter at de britiske myndigheder har registreret en ny variant af coronavirus. Eksperter mener, at den smitter op til 70 procent mere end den almindelige.

Også fly fra Sydafrika har forbud mod at lande i Tyskland. Sydafrika har ligeledes konstateret den nye variant af virusset.

I forvejen har Holland, Belgien og Italien meddelt, at de indfører indrejseforbud fra Storbritannien. Det vil gælde ankomster med fly og tog og vil være gældende i mindst 24 timer.

EU’s medlemslande er hasteindkaldt til videomøde søndag aften om den nye virusvariant, oplyser EU-præsident Charles Michels kabinet.

Avisen Bild skriver, at Tysklands regering er på vej med et totalt indrejseforbud, men det er ikke umiddelbart bekræftet fra officielt hold.

Østrig ligeledes overvejer at lukke dørene for rejsende fra Storbritannien. Her oplyser sundhedsministeriet til nyhedsbureauet APA, at detaljerne i et indrejseforbud endnu ikke er på plads.

Ifølge NRK overvejer den norske regering at indføre et indrejseforbud fra Storbritannien.

Og i Sverige presser to oppositionspartier - Moderaterna og Liberalerna - på for, at den svenske regering skal gøre det samme, skriver TT.

Smitten med den nye variant af coronavirus har hurtigt bredt sig i England. I sidste uge var 62 procent af de nye smittede i London smittet med denne mutation af virusset.

Det danske transportministerium vil endnu ikke svare på, om Danmark vil følge trop og indføre et lignende forbud.

Storbritannien har tidligere haft et indflyvningsforbud fra Danmark, da en mutation af coronavirusset - også kendt som cluster 5-varianten - blev registreret i danske mink.

Spredningen af den nye variant af coronavirus har fået den britiske regering til at tage affære, og en stor del af landet er nu underlagt strengere restriktioner.

Det betyder blandt andet, at mange ikke kan tage hjem til deres familier for at holde jul.

Jens Lundgren, overlæge og professor i infektionsmedicin ved Rigshospitalet, siger, at det endnu er uvist, om den nye variant har spredt sig hurtigt, fordi virusset i sig selv er mere smitsomt, eller om det er, fordi briterne ikke er gode nok til at holde afstand og følge retningslinjerne.

ritzau