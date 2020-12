Minister: To døgns forbud mod britiske fly køber os tid

Danmark lukker mandag for al flytrafik fra Storbritannien i 48 timer. Det sker i forsøget på at forhindre en ny virusvariant i at sprede sig. Det oplyser sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på Twitter natten til mandag.

Dermed følger Danmark en række andre lande, der i weekenden har standset flytrafik fra Storbritannien. Forbuddet træder i kraft klokken 10 mandag og gælder foreløbigt frem til den 23. december klokken 10. Søndag lød det fra SF, Dansk Folkeparti og Venstre, at regeringen skulle lukke grænsen til Storbritannien, mens De Radikale og Enhedslisten var mere moderate.

Beslutningen er truffet på baggrund af en vurdering fra de danske sundhedsmyndigheder, skriver Transportministeriet i en pressemeddelelse.

Køber tid

Transportminister Benny Engelbrecht (S) kan godt forstå de danskere i Storbritannien, som synes, at det er en træls situation, at flytrafikken fra Storbritannien til Danmark nu bliver midlertidigt indstillet. Det gør det uvist, om udeboende danskere kan komme til Danmark og fejre jul. Men det er også en alvorlig situation med en potentiel aggressiv smitte, siger ministeren mandag morgen.

» I samråd med sundhedsmyndighederne har vi besluttet, at vi i første omgang lukker luftrummet ned for indkomne fly fra Storbritannien i 48 timer. Det gør vi for at dæmme op for den spredning af en særlig mutation af covid-19, som stammer fra Storbritannien og efter sigende skulle være mere aggressiv. Det ser vi selvfølgelig på med stor alvor«.

Transportministeren tilføjer, at forbuddet kun gælder passagertransport og ikke fragtfly.

»De 48 timer giver sundhedsmyndighederne mulighed for at kunne vurdere situationen nærmere og vurdere, om der kan være andre tiltag, som også er nødvendige, siger Benny Engelbrecht, der ikke vil afvise, at forbuddet kan blive forlænget yderligere.

»Jeg forstår godt, hvis nogle, som havde planlagt at komme hjem til jul, synes, at det er en rigtig træls situation. Det forstår jeg udmærket. Men det er også en alvorlig situation med en potentiel aggressiv smitte«, siger han.

10 smittet med ny variant

Med forbuddet følger Danmark en række andre lande, der i løbet af weekenden har indstillet flytrafik fra Storbritannien. Den nye virusvariant har spredt sig hurtigt i London og det sydøstlige England. Det kan ifølge sundhedsmyndighederne gøre det sværere at kontrollere smitten. Ifølge britiske eksperter er den nye mutation omkring 70 procent mere smitsom end det mere almindelige coronavirus. Der er ifølge Statens Serum Institut blevet påvist 10 tilfælde af den nye virusvariant i Danmark.

Selv om den nye variant menes at sprede sig hurtigere, så er der ikke noget, der foreløbigt tyder på, at den er mere dødelig eller fører til alvorligere sygdomsforløb.

Indtil videre har en række lande såsom Holland, Irland, Belgien, Frankrig og Italien meddelt, at de indfører indrejseforbud fra Storbritannien.

Fakta Forbud mod rejser fra Storbritannien Her kan du få et overblik over, hvilke lande der har forbudt rejser fra Storbritannien: Frankrig: Har fra midnat søndag standset al trafik fra Storbritannien i 48 timer. Tyskland:Har fra midnat søndag standset al flytrafik fra Storbritannien indtil 31. december med undtagelse af fragtfly. Italien:Har standset al flytrafik fra Storbritannien og forbudt rejsende at komme ind i landet, hvis de har været i Storbritannien de seneste 14 dage. Irland:Har fra midnat søndag standset al flytrafik fra Storbritannien i mindst 48 timer. Holland:Har standset al flytrafik fra Storbritannien indtil 1. januar. Belgien: Har fra midnat søndag standset al tog- og flytrafik fra Storbritannien i mindst 24 timer. Finland:Standser fra mandag middag al flytrafik fra Storbritannien i to uger. Schweiz:Har fra midnat søndag standset al flytrafik fra Storbritannien på ubestemt tid. Standser også fly fra Sydafrika, hvor en lignende virusvariant er blevet fundet. Tyrkiet:Har standset al flytrafik fra Storbritannien samt fra Holland, Sydafrika og Danmark efter fund af lignende virusvarianter. Iran:Har standset al flytrafik fra Storbritannien de næste to uger. Israel:Har standset al flytrafik fra Storbritannien, Sydafrika og Danmark. Colombia:Standser fra mandag al flytrafik fra Storbritannien på ubestemt tid. Polen: Tilslutter sig mandag aften indrejseforbuddet fra Storbritannien. Også Bulgarien, Rumænien, Kroatien, Saudi-Arabien, Kuwait og El Salvador standser eller har standset al flytrafik fra Storbritannien, mens Østrig og Sverige forbereder sig på at gøre det samme. Kilder: AFP, Reuters. Vis mere

I Frankrig gælder det både for fly, tog og skibstrafik de næste to døgn. Tyskland har ligeledes meddelt, at man fra natten til mandag stopper for al flytrafik fra Storbritannien.

