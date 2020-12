Kongressen går i hårdknude efter Trump-afvisning af coronapakke

Der er på ny usikkerhed om en enorm lovgivningspakke, der skal sende coronahjælp til trængende amerikanere og holde en række offentlige institutioner kørende.

Præsident Donald Trump skabte tirsdag stor overraskelse, da han bad Kongressen om at ændre centrale dele af lovgivningspakken på over 2300 milliarder dollar, der blot manglede præsidentens underskrift.

Demokraterne tog med kyshånd imod Trumps forslag om at øge et engangsbeløb fra 600 dollar til 2000 dollar, der skal udbetales til amerikanere ramt af coronakrisen med en årsindkomst på under 75.000 dollar.

Det har Republikanerne torsdag afvist.

Trumps eget parti foreslog til gengæld at skære i støtten til hjælpeindsatser i udlandet, hvilket også skulle imødekomme præsidenten. Det har Demokraterne imidlertid afvist.

Mens de to partier skiftevis har blokeret for modpartens ændringsforslag, lader en mindre gruppe af medlemmer af Senatet og Repræsentanternes Hus til at have fået nok.

De opfordrer torsdag Trump til at droppe modstanden og underskrive lovgivningspakken.

»Den her pakke vil bringe meget efterspurgt hjælp til hårdt kæmpende familier, arbejdsløse, små virksomheder, et overbebyrdet sundhedssystem, skoler og mange andre, skriver gruppen, som består af folk fra begge partier, i en meddelelse.

Gruppen tæller blandt andre demokraten Joe Manchin og republikaneren Mitt Romney.

Trump kan forhale processen

Trump spillede torsdag golf i Florida, mens det endnu ikke står klart, hvad præsidenten vil gøre. Det Hvide Hus har ikke ønsket at udtale sig til Reuters.

Lovgivningspakken fylder i alt 5.500 sider og har taget mange måneder at forhandle sig frem til.

Det Hvide Hus har tidligere sagt, at Trump ville underskrive den, som det som udgangspunkt kræves, før den kan træde i kraft.

Et flertal på to tredjedele i begge Kongressens kamre kan dog se bort fra et præsidentielt veto.

Men Trump behøver ikke at nedlægge et egentligt veto mod pakken. Han kan også blot forhale processen og lade være med at underskrive.

Det kan i sidste ende også lægge pakken ned, da den nuværende samling i Kongressen udløber 3. januar.

I det tilfælde kan det ende med at blive den kommende præsident Joe Bidens job at underskrive en ny pakke.

Hvis ikke man når frem til en løsning, vil arbejdsløshedsunderstøttelse for omkring 14 millioner amerikanere begynde at bortfalde fra lørdag.

Dele af den føderale regering risikerer desuden en nedlukning fra tirsdag.

