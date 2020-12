Ursula von der Leyen: Vaccine skaber nyt håb i EU

Mens EU’s medlemslande lørdag modtog coronavacciner fra medicinalselskaberne Pfizer og BioNTech, var der i nogle lande ny bekymring over en ny og mere smitsom coronavirusvariant, der først blev opdaget i Storbritannien.

Bekymringen overskyggede dog ikke de mange forhåbninger, der knytter sig til vaccinen, skriver AFP.

»Vi får vores frihed tilbage, og vi får mulighed for at kramme igen«, erklærede Italiens udenrigsminister, Luigi Di Maio, da han opfordrede sine landsmænd til at lade sig vaccinere.

Hårdt ramte EU-lande som Frankrig, Italien og Spanien modtog de første doser af vaccine tidligt lørdag, hvor der var gjort klar til vaccinationer af hospitals- og plejehjemspersonale.

Ungarn meddelte lørdag som det første EU-land, at det havde gennemført de første vaccinationer af læger og sygeplejersker på hospitaler i Budapest.Der er over 6000 indlagt med covid-19 på ungarske hospitaler.

»Vaccinen bliver gjort tilgængelig på samme tid i alle EU-lande. Og folk vil starte med at tage vaccinen i Athen, Rom, Helsinki, Sofia og andre steder«, skriver EU-Kommissionens leder Ursula von der Leyen i en Twitter-video lørdag.

»Dette er et rørende øjeblik med sammenhold, tilføjer hun og understreger, at vaccine gør det muligt gradvist at vende tilbage til en almindelig hverdag«.

Må stadig væbne sig med tålmodighed

Von der Leyen understreger dog samtidigt, at europæerne fortsat må ruste sig med tålmodighed og forholde sig til strenge restriktioner i de kommende måder for at hindre smitteudbredelse.

Lørdag morgen ankom de første Pfizer/BioNTech-doser til Norge og Sverige. Det var kort tid efter, at vaccinen var ankommet Statens Seruminstitut på Amager.

Frankrig registrerede fredag landets første tilfælde af den nye coronavirusvariant. En fransk mand blevet testet positiv for den nye variant, efter at han forleden vendte tilbage til Frankrig fra London, hvor han bor til daglig.

Manden ankom til Frankrig 19. december. Han blev testet på et hospital 21. december, hvor det blev bekræftet, at han er smittet med coronavarianten.

Lørdag blev der også bekræftet flere tilfælde af den nye variant hos smittede i Madrid. Den nye og mere smitsomme variant er også konstateret i Danmark, Tyskland, Holland, Australien og Japan.

ritzau