Storbritannien vil udrulle endnu en vaccine efter nytår

Storbritannien vil udrulle en coronavaccine fra medicinalselskabet AstraZeneca fra 4. januar.

Sådan lyder planen, der er udarbejdet af de britiske ministre, skriver avisen The Sunday Telegraph.

I løbet af de næste to uger er det ifølge avisen regeringens mål at vaccinere to millioner briter med enten vaccinen fra AstraZeneca eller den fra selskaberne Pfizer og BioNTech.

Sidstnævnte blev godkendt til nødbrug i Storbritannien tidligere denne måned.

Vaccinen fra AstraZeneca ventes at få en godkendelse til nødbrug i løbet af få dage, skriver avisen.

8. december blev Storbritannien den første nation i Vesten til at begynde at vaccinere mod coronavirusset.

Billigere end andre

Det ventes, at vaccinen fra AstraZeneca kan spille en stor rolle i at bekæmpe pandemien.

Den er billigere end flere af de andre vacciner, som er langt fremme. Og samtidig er den lettere at opbevare.

AstraZeneca-vaccinen er udviklet af Oxford Universitet og den svensk-britiske medicinalvirksomhed AstraZeneca.

Foreløbige resultater har vist en effekt på 70 procent. Det ventes også, at vaccinen bliver udrullet i USA i starten af 2021.

Et studie, der blev offentliggjort i tidsskriftet The Lancet i denne måned, viste, at AstraZeneca-vaccinen er sikker, effektiv og giver god beskyttelse.

Ifølge studiet viser data, at vaccinen kan mindske smittespredningen af coronavirus såvel som beskytte mod sygdom og død.

De fleste af de over 20.000 deltagere i det pågældende studie var under 55 år. Men resultaterne indikerer, at vaccinen også beskytter ældre personer.

Danmark har sikret sig adgang til 2,6 millioner vacciner fra AstraZeneca. Indtil videre er vaccinen fra Pfizer og BioNTech den eneste vaccine, der er godkendt herhjemme.

Søndag bliver de første danskere vaccineret med denne.

