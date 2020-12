Fauci: De næste uger kan coronasmitten blive værre i USA

Automatisk oplæsning

USA risikerer inden længe at opleve en markant stigning i antal nye tilfælde af coronasmitte.

Det siger en af landets førende eksperter i smitsomme sygdomme, Anthony Fauci.

»Jeg deler den tiltrædende præsident Joe Bidens bekymring for, at når vi kommer ind i de næste par uger, kan det rent faktisk blive værre«, siger Fauci i et interview med tv-stationen CNN.

Anthony Fauci har fungeret som den øverste medicinske rådgiver for præsident Donald Trumps administration under pandemien.

Han vil fortsætte i samme stilling, når Biden og den nye administration overtager efter Trump den 20. januar.

Onsdag advarede Joe Biden om, at USA’s ’mørkeste dage ligger foran os - ikke bag os’.

Allerede nu er mange af USA’s hospitaler tæt på at være fyldt op. Men tiden efter jul og nytår, som mange tilbringer med familie og venner, kan medføre en stigning i antal nye smittede.

USA risikerer ’bølge på bølge’ af nye coronatilfælde, advarer Fauci.

»Vi er på et virkelig kritisk punkt«, siger han til CNN.

Det er især rejser i julen på tværs af landet, der bekymrer smitteeksperten.

Trodser anbefalinger

Selv om der i år har været færre rejsende hen over jul og nytår, er det alligevel flere eksperters vurdering, at amerikanerne rejser mere rundt i landet, end godt er, hvis man vil have styr på smittespredningen.

I sidste uge havde luftfartsselskaberne i gennemsnit en million passagerer om dagen i seks dage.

Efter Thanksgiving, som amerikanerne holdt for en måned siden, steg antallet af nye smittetilfælde markant. Her havde mange trodset eksperternes anbefalinger og var rejst til andre dele af landet for at tilbringe højtiden med familie.

Alene i december registrerede USA over 200.000 nye tilfælde af smitte. Der var flere dage i december, hvor det daglige antal coronadødsfald var over 3000.

I alt har USA registreret over 19 millioner smittetilfælde i år. Af dem er over 332.000 mennesker døde, viser tal fra Johns Hopkins University.

Fauci siger også til CNN, at han har det fint, efter at han i begyndelsen af ugen fik det første af to skud vaccinedoser.

Han opfordrer i samme ombæring alle til at lade sig vaccinere, hvis de får tilbuddet.

Indtil videre er omkring to millioner af USA’s 330 millioner store befolkning blevet vaccineret mod coronavirus.

ritzau