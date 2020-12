Kina reagerer vredt på kritik fra USA

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Kinas udenrigsministerium reagerede mandag skarpt på kritik fra USA, hvis ambassadør i Beijing har kritiseret kinesernes fremfærd i Hongkong.

USA har senest opfordret Kina til øjeblikkeligt at løslade 12 personer, som forsøgte at flygte fra Hongkong.

»Deres såkaldte ’forbrydelse’ var at flygte fra tyranni. Det kommunistiske Kina vil gøre alt for at forhindre dets borgere i at finde frihed andre steder«, hed det i kritikken fra USA.

10 af de 12 personer fra Hongkong, som blev anholdt i kinesisk farvand, da de forsøgte at flygte til Taiwan, vil blive stillet for en domstol senere mandag.

»Kina opfordrer USA til øjeblikkeligt at holde inde med at bruge hændelser i Hongkong til indblanding i Kinas interne anliggender«.

Det vakte samtidig international opsigt, at Kina har idømt en kinesisk borgerjournalist i Shanghai fire års fængsel for at have rapporteret fra Wuhan, da coronavirusudbruddet brød ud.

Det fortæller en af borgerjournalisten Zhang Zhans forsvarsadvokater, Ren Quanniu.

Hendes direkte rapporteringer og essays blev delt på sociale medier i februar, hvilket fangede myndighedernes opmærksomhed.

Hidtil har de kinesiske myndigheder straffet ni coronavirus-whistleblowere i et forsøg på at afværge kritik af regeringens håndtering af virusudbruddet.

Den 37-årige Zhang Zhan, der har været tilbageholdt siden maj, indledte en sultestrejke i juni. Hun er efterfølgende blevet tvangsfodret via en slange i næsen, mens bekymringer for hendes helbred er vokset.

Zhang Zhan har været kritisk over for myndighedernes tidlige reaktion på virusset i Wuhan. I et essay fra februar skrev hun, at regeringen ’ikke gav folk nok information og derefter bare lukkede byen ned’.

Andre borgerjournalister er forsvundet i Kina - deriblandt Fang Bin, Chen Qiushi og Li Zehua.

Kina har længe fået kritik for at krænke menneskerettighederne i stadigt større omfang.

Kina kritiserede mandag også præsident Donald Trump for at have underskrevet en lov, som lægger op til åbning af et amerikansk konsulat i Tibet, og som omtaler tibetanernes ret til at vælge en efterfølger til Dalai Lama.

De seneste år er kritikken af Kinas kommunistiske ledelse taget stadig mere til, efter at det er kommet frem, at Kina voldsomt undertrykker befolkningsgruppen uighurerne. De er i stor stil blevet underlagt en voldsom kontrol af alle aspekter af deres liv, og Kina har interneret over en million i genopdragelseslejre.

ritzau