Norsk indsatsleder: »Vi tror stadig på, at vi kan finde overlevende«

Indsatsleder Roger Pettersen, som leder redningsarbejdet efter et jordskred i den norske by Gjerdrum, siger mandag – fem døgn efter ulykken – at der stadig er håb om at finde overlevende.

»Eftersøgningerne i nat har været resultatløse, men vi tror stadig på, at vi kan finde overlevende«, siger Pettersen.

Efter jordskreddet, der skete natten til den 30. december, blev 10 personer meldt savnet. Syv af dem er fundet omkommet. Tre er fortsat savnet. Fem af de syv fundne er identificeret.

Gunnar Farstad, som er med i ledelsen af eftersøgningsindsatsen, sagde sent søndag, at ofre for ulykken kan ligge i luftlommer under jordmasserne. Han henviste til, at der er eksempler fra andre katastrofer i verden, hvor ofre har overlevet længere, men det har været ved højere temperaturer. Men de kan ligge i hulrum, som også virker som isolering.

Kulden er et problem

Redningsarbejdet blev indledt igen mandag morgen efter nogle timers pause. Mandskabet arbejder frem til 16.00 mandag eftermiddag, hvor afløsere tager over.

»Kulden i området arbejder imod redningsmandskabet«, erkender Halvard Stave, som er medisinsk leder for sundhedsvæsnets arbejde i området.

»Vi har været meget tydelige med de råd, som vi har givet til politi og brandfolk. Så længe, der er hulrum tilgængelige i jordmasserne, hvor de savnede kan have opholdt sig, så længe er det muligt at overleve. Vi er nødt til at søge i alle hulrum, før vi afslutter redningsindsatsen«, siger Stave.

Også forsvaret og politiet er sat ind i redningsindsatsen. Ud over foreløbigt 7 dødsofre, 3 savnede og 10 kvæstede resulterede jordskreddet også i, at 9 bygninger med i alt 31 boliger er blevet ødelagt, skriver VG.

ritzau