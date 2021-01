Britisk domstol blokerer for udlevering af Assange

En britisk domstol siger i en afgørelse mandag ifølge AFP, at WikiLeaks-stifteren Julian Assange ikke skal udleveres til USA, hvor Assange frygter fængselsdom.

Den 49-årige Assange, der er australsk statsborger, er anklaget af USA for at have samarbejdet med den tidligere efterretningsanalytiker i det amerikanske militær Chelsea Manning om at lække en stor mængde klassificeret materiale i 2010.

Foto: Daniel Leal-olivas/Ritzau Scanpix

Julian Assanges advokater siger, at anklagerne er politisk motiveret med massiv støtte fra præsident Donald Trump. De siger, at en udlevering af Assange ville udgøre en massiv trussel mod journalisters arbejdsmuligheder.

Ved et retsmøde i London’s Old Bailey afviste dommer Vanessa Baraitser næsten alle argumenterne fra Assanges advokater, men hun sagde, at hun ikke kunne give ordre til en udlevering, da der var en alvorlig risiko for, at han ville begå selvmord.

Domstolens kendelse kan kæres. Processen kan dermed nå Storbritanniens øverste domstol og EU-Domstolen, hvormed sagen kan komme til at vare i flere år endnu.

Risikerer op til 175 års fængsel i USA

Retssagen blev indledt i februar sidste år, men blev forsinket af pandemien. Assange har siddet fængslet i et topsikret fængsel i London under hele forløbet. Britisk politi anholdt Julian Assange på Ecuadors ambassade i London i april 2019, hvor han havde søgt tilflugt i syv år.

Advokaten Stella Moris, som er Assanges partner og mor til hans to sønner, fremlagde tidligere under retssagen en opfordring til en løsladelse af Assange fra gruppen Journalister Uden Grænser. Opfordringen var rettet til premierminister Boris Johnson.

I opfordringen hedder det, at en amerikansk domstol kan idømme Assange en straf »på op til 175 års fængsel for anklager, som blandt andet er gået ud på at give oplysninger til pressen til gavn for offentligheden«.

I en ny tiltale i USA, der ikke lægger flere anklagepunkter til de eksisterende 18, er Assange blevet tiltalt for sammen med sine kolleger i WikiLeaks at rekruttere hackere. Justitsministeriet i Washington anklager også Assange for at have samarbejdet med Chelsea Manning om at knække en adgangskode til en computer i forsvarsministeriet Pentagon.

Assange søgte tilflugt på Ecuadors ambassade i 2012 oprindeligt for at slippe for at blive udleveret til Sverige, hvor han var beskyldt for at stå bag voldtægt og seksuelle overgreb mod to svenske kvinder. De svenske anklager blev droppet i november 2019.

