Kong Salman opgiver boykot af Qatar: Nu vil enevældige konger være gode venner igen

Siger kong Salman »Pyt«? Eller laver han en total saudisk maveplasker?

Det er 3 ½ år siden, at den saudiske konge gav nabolandet Qatar 10 dage til at rette ind efter saudiske krav om at opgive samarbejdet med Iran, opgive kontakt med Det Muslimske Broderskab, lukke tv-stationen Al-Jazeera og stoppe et uspecificeret ’samarbejde med terrorister’ m.m. Da Qatar nægtede, indledte Saudi-Arabien en heftig blokade af landet – lukkede sin grænse til qatarerne, lukkede for samhandel, lukkede sit luftrum for fly til og fra Qatar, og så videre.

Tirsdag inviterede kong Salman så sin kollega Tamim bin Hamad al-Thani, Qatars emir, til topmøde i de arabiske Golf-staters samarbejdsråd, GCC.