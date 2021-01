Trump erkender nederlag og lover fredelig overgang til Biden

Donald Trump lover en velordnet overdragelse af præsidentposten til Joe Biden 20. januar.

Det siger den afgående præsident i en meddelelse, som hans talsmand Dan Scavino deler på Twitter.»Selv om jeg er fuldstændig uenig med resultatet af valget, og fakta underbygger det, vil der blive en velordnet overdragelse 20. januar«, siger Trump i meddelelsen.

»Jeg har altid sagt, at vi ville fortsætte vores kamp for at sikre, at kun lovlige stemmer blev talt. Og selv om dette markerer slutningen på den største første periode i historien, så er det kun begyndelsen på vores kamp for at gøre USA stort igen«.

ritzau