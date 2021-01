Betjent døde efter sammenstød med demonstranter: Politiet i Washington efterforsker drab under kongresstorm

Myndighederne i Washington har indledt en drabsefterforskning for at finde frem til den eller de personer, som forvoldte politibetjenten Brian Sicknicks død under stormen onsdag på den amerikanske kongresbygning.

»Sicknicks død vil blive efterforsket af drabsafdelingen, oplyser en talsmand for Capitol Police, som vil få assistance af FBI.

Den nye justitsminister Jeffrey Rosen, som i december blev indsat i stedet for William Barr for at tjene den afgående Trump-administration i fire uger, siger, at der ikke vil blive sparet nogen ressource i efterforskningen.

»Sicknick blev kaldt ud til optøjerne onsdag 6. januar ved USA’s Kongres og blev såret, mens han var i fysisk kontakt med demonstranter, oplyste politiet kort efter urolighederne.

»Sicknick, som gik ind i politistyrken i den amerikanske regeringshovedstad i 2008, blev slået i hovedet med en ildslukker, da han ville stoppe demonstranter på vej ind i bygningen, skriver The New York Times.

»Han tog tilbage til sit delingskontor, hvor han faldt om, hedder det i en erklæring fra politiet.

Sicknick, som var veteran fra Irakkrigen, døde på hospitalet torsdag aften.

Nancy Pelosi, Demokraterens flertalsleder, gav fredag ordre til, at der skulle flages på halv i Kongressen til ære for Sicknick.

Med Brian Sicknick blev i alt fem personer blevet dræbt i forbindelse med urolighederne.

En kvinde, der blev skudt af en politibetjent, døde senere af sine kvæstelser, mens tre andre under protesterne døde som følge af ’komplikationer’.

