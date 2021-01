Italien er i krise: Det handler om milliarder, magt og bittert blod

Der er tilsyneladende noget, der er sværere og politisk mere udfordrende end at være regering under en pandemi. Og det er ikke at være det. Især hvis man tidligere har været det.

Det at se sin efterfølger sætte sig hårdt på magten i en krisetid kan være en bitter pille at sluge for en tidligere statsminister.

Det er en af grundene til, at Italien – nu igen! – er kastet ud i en regeringskrise. Og at premierminister Giuseppe Conte brugte hele torsdagen på at sikre et fortsat flertal til sin koalitionsregering. Det forsvandt, da den tidligere premierminister, Matteo Renzi, smækkede med døren og trak sin støtte samt to ministre fra det lille parti Italia Viva ud af regeringen. Og dermed gik med flertallet.

Nu skal Conte enten få Renzis parti tilbage i folden eller finde andre støtter til sin regering eller gå af eller udskrive nyvalg. Alle muligheder er indtil videre åbne i et delikat politisk spil, der handler om penge, demokrati, men også om magt og bittert blod mellem to politikere.

Conte og Renzi.