Trump ophæver indrejserestriktioner - Biden vil lukke ned igen

Den kommende præsident i USA, Joe Biden, har med det samme afvist en bekendtgørelse fra afgående præsident Donald Trump om at ophæve indrejserestriktioner for en række lande.

En talsmand for Joe Biden siger ifølge nyhedsbureauet Reuters natten til tirsdag dansk tid, at Biden ikke har nogen planer om igen at åbne grænserne.

Det går står stik imod en meddelelse fra Det Hvide Hus tidligere på natten om, at indrejserestriktioner for de 26 Schengen-lande, heriblandt Danmark, vil blive ophævet med virkning fra 26. januar.

Også for indrejsende fra Brasilien, Storbritannien og Irland ville Trump ophæve restriktioner.

»Dette tiltag er den bedste måde fortsat at beskytte amerikanere mod covid-19, samtidig med at rejser kan genoptages på sikker vis, lød forklaringen på tiltaget fra Det Hvide Hus.

Reglerne skulle træde i kraft, samtidig med at USA vil begynde at kræve af stort set alle indrejsende flypassagerer, at de har fået foretaget en negativ test.

Men Biden, som bliver taget i ed som præsident onsdag 20. januar, er ikke enig i, at indrejserestriktionerne af den grund kan fjernes.

»Som følge af rådgivning fra vores medicinske eksperter ønsker Biden ikke at ophæve disse restriktioner den 26. januar, skriver Jen Psaki, Bidens pressetalsmand, på Twitter.

»Faktisk har vi planer om at styrke tiltag omkring internationale rejser for i yderligere grad at mindske spredningen af covid-19.

Psaki henviser blandt andet til de nye, mere smitsomme coronavarianter som forklaring på, at det 'endnu ikke er tid' til at droppe restriktionerne.

Når Biden er begyndt i embedet, har han juridiske beføjelser til at genindføre indrejsebegrænsningerne, skriver Reuters.

Næsten alle udenlandske indrejsende, der inden for de seneste 14 dage har været i de 26 Schengen-lande, Brasilien, Storbritannien og Irland, har under de regler, som Trump ønsker fjernet, været udelukket fra indrejse i USA.

Trump havde ifølge Reuters ellers opbakning fra flere sundhedseksperter i sin administration til igen at åbne op.

Sidste tirsdag sagde Marty Cetron, direktør i migrationsafdelingen for USA's Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse (CDC), at man 'aktivt burde genoverveje restriktionerne', skriver Reuters.

Det skyldes, at de var ment som en 'strategi i de indledende faser', fortalte han til Reuters.

