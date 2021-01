Allerede i dag melder den rå virkelighed sig for Biden

Frygten for endnu et kupforsøg, et bombeangreb eller et regulært attentat var – helt berettiget – i fokus under onsdagens indsættelse af Joe Biden. Gudskelov blev det ved frygten, og den nye præsident fik på mange måder en ekstraordinært fredfyldt og smuk begyndelse.

Lange rækker af lys og flag, en klar blå himmel, ungdommelig poesi og et vanvittigt velproduceret og afdæmpet show, hvor en stjerneparade af USAs mest populære musikere langt ud på aftenen gik alene op og sang det nye præsidentskab ind på en mørk scene foran Lincoln Memorial, rammede Bidens budskab om ro, forsoning og politisk samling ind.