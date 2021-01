Mette Frederiksen vil have EU op i et helt andet vaccine-tempo: Det her er et spørgsmål om liv og død. Det er et spørgsmål om timer og dage

»Der er mennesker, der kommer til at dø af det her«.

Statsminister Mette Frederiksen, (S), ser med stor alvor på vaccine-situationen i Europa, hvor kun halvanden procent af befolkningen er blevet vaccineret indtil nu. Derfor har hun valgt at gå hårdt til sine kolleger blandt EU’s stats- og regeringschefer og i et direkte opråb kræve, at skeen nu bliver taget i den anden hånd. Det er alvor nu.

»Jeg vil have en helt anden stemning af urgency, (bydende nødvendigt, red.), end den, jeg synes kendetegner vaccineindsatsen i Europa lige nu«, sagde statsministeren til Politiken før torsdagens virtuelle EU-topmøde.

»Det her er et spørgsmål om liv og død. Om timer og dage«.

Stats- og regeringscheferne har haft jævnlige corona-topmøder under pandemien og efter julens jubel over, at de første vacciner var kommet, er stemningen nu afløst af mere mismod. Senest, fordi Pfizer/BioNTech har meddelt, at de ikke kan levere det, de tidligere har lovet, fordi de skal udbygge deres produktionsapparat med blandt andet en større fabrik i Belgien og en ny fabrik i Tyskland.