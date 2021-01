For første gang i to år har en dansk udenrigsminister talt med sin kinesiske kollega

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) har fredag haft en samtale med Kinas udenrigsminister, Wang Yi.

Det skriver Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

Det er ifølge Udenrigsministeriet første gang i over to år, at en dansk og en kinesisk udenrigsminister har haft en samtale. Blandt andet blev der talt om menneskerettigheder og samarbejdet mellem EU og Kina.

»Vi er enige om at videreudvikle samarbejdet under det dansk/kinesiske strategiske partnerskab, som der også er bred opbakning til i Folketinget«, siger Kofod i pressemeddelelsen.

»Jeg forventer, at det arbejde nu bliver yderligere accelereret ikke mindst på områder som klima, energi og den bredere grønne omstilling, hvor samarbejds- og eksportmulighederne er meget betydelige«, siger Kofod.

»Desuden rejste jeg menneskerettighedssituationen i Kina, navnlig udviklingen i Hongkong og Xinjiang, som jeg ser på med stor bekymring. Emner som jeg ser frem til at drøfte med Udenrigspolitisk Nævn«, siger Kofod.

Kina er fra flere sider beskyldt for undertrykkelse af det muslimske mindretal uighurerne og andre religiøse mindretal, der bor i den kinesiske Xinjiang-region. Kina afviser beskyldningerne.

Kina er en etpartistat, hvor der ikke må rettes kritik af kommunistpartiets ledelse. Den beskyldes for systematiske og omfattende menneskerettighedskrænkelser. Navnlig i Tibet og altså Xinjiang.

Kofod og hans kinesiske ditto drøftede også muligheden for et besøg fra den danske udenrigsminister.

»Kina er en uomgængelig partner, hvis en række globale udfordringer skal imødegås effektivt«.

»Det gælder ikke mindst på klimaområdet. Jeg blev enig med min kinesiske kollega om, at vi fortsætter dagens drøftelse under et besøg i Kina, når covid-situationen igen tillader det«, siger Kofod.

ritzau