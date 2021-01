Biden beskrev ham for to år siden som en »fysisk og følelsesmæssig klon« af Trump. Nu praler Boris Johnson af sin samtale med USA's præsident

Båndene mellem USA og Storbritannien skal styrkes. Det har den nye amerikanske præsident, Joe Biden, og den britiske premierminister, Boris Johnson, lovet hinanden i deres første telefonsamtale, efter at Biden blev indsat onsdag, oplyser den britiske regering i en erklæring lørdag aften efter opkaldet.

Coronavacciner, menneskerettigheder, samarbejde i Nato og håndteringen af klimaforandringerne var nogle af emnerne under samtalen. Efter samtalen har Boris Johnson lagt et billede af sig selv på Twitter, hvor han står med foldede ærmer og med telefonrøret i den ene hånd, mens han griner.

»Fantastisk at tale med præsident Joe Biden i aften. Jeg ser frem til at styrke den langsigtede alliance mellem vores to lande, når det gælder en grøn og bæredygtig heling fra coronapandemien«, skriver Johnson.

Forhold har været anstrengt

Forholdet mellem Johnson og Biden lader dermed til at være tøet en smule op, efter at der har været relativ kold luft mellem de to statsledere. I 2019 kaldte Biden for eksempel Johnson for en »fysisk og følelsesmæssig klon« af den nu tidligere præsident Donald Trump. Biden har også flere gange været kritisk over for Johnsons brexit-politik.

Men i erklæringen fra Downing Street hedder det, at lederne »diskuterede fordelene ved en potentielt frihandelsaftale mellem de to nationer«, nu hvor briterne ikke længere er en del af EU.

Johnson sagde, at han havde til hensigt at løse aktuelle handelsspørgsmål »så hurtigt som muligt«. De to ledere sagde også, at de håber at mødes snart.

Det Hvide Hus har i en erklæring efter samtalen skrevet, at de to nationer har en række fælles udfordringer, der tæller bekæmpelse af klimaforandringer, coronapandemien og at sikre global sundhed. Lederne blev også enige om de »væsentlige udfordringer verden står over for under pandemien«.

USA har registreret flest coronarelaterede dødsfald i verden, mens Storbritannien har det højeste antal dødsfald blandt lande i Europa.

ritzau