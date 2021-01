Som ung drejede Matteo Renzi sig til gevinst i Lykkehjulet. Nu drejer han det politiske hjul så hårdt, at det ender i fallit

Skal? Skal ikke?

Det var spørgsmålet tilbage i 1994 for den bare 19-årige Matteo Renzi. Dengang var han en lidt nørdet ung mand, nærmest en stor dreng, der var fodbolddommer i sin fritid, scorede de højeste karakterer i skolen og kom fra en helt almindelig katolsk italiensk familie i den lille by Rignano sull’Arno uden for Firenze.

Det var i tv-programmet ’Lykkehjulet’, på italiensk ’La ruota della fortuna’, han fik sin landsdækkende debut og her, han skulle beslutte, om han skulle eller ikke skulle. Gennem fem programmer charmerede han alt og alle, som han stod der i sit alt for store jakkesæt og svarede rigtigt. Med og uden briller og med det mørke hår bølget tilbage i en 90’er-frisure. Pengene rullede ind på kontoen, det var dengang, italienerne brugte lire, og den unge Matteo, som han bare hed i programmet, havde over 48 millioner af dem, da han besluttede at gå videre. At gætte ordgåden i stedet for at lade turen gå videre.

Han gættede godt nok ordgåden, men havde det sidste ord forkert. Da han skulle sige neve, sne, kom han til at sige nave, skib. Så var det slut.

Nu sidder han der igen. 27 år senere. Igen i en skal-skal-ikke-situation. Skal han gøre noget, eller skal han vente?