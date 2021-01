Peter Hummelgaard går med Polen og Ungarn for at undgå EU-mindsteløn

EU-kommissær Nicolas Schmit var både træt og irriteret, da han i efteråret mødte danske og svenske journalister efter at have fremlagt sit forslag om en EU-mindsteløn. Han havde, synes han selv, gjort alt for at tilfredsstille lande som Danmark, der ikke vil have en lovbestemt mindsteløn, fordi lønnen her til lands bestemmes af kollektive overenskomster. Det er den danske model.

55 gange havde Schmit skrevet ordene »kollektive overenskomster« ind i sit forslag, og han havde også skrevet, at forslaget ikke skulle gælder lande, hvor over 70 procent af arbejdsstyrken er organiseret i en fagforening. Da han var blevet allermest irriteret, sagde han, at det var »fake news« at påstå andet.

Den afvisning har ikke bidt på direktivets modstandere, med Danmark og Sverige i front. De har ikke opgivet kampen og har fredag skrevet et brev til portugiserne, som har formandskabet i EU det næste halve år. I brevet understreger de deres modstand mod direktivet og kræver det fjernet. Selv om det er fremlagt og nu indgår i EU’s lovmaskine.