Dansker på virusmission i Wuhan: Vi er på en detektivopgave

For anden dag i træk undersøgte sundhedseksperter fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO) lørdag begyndelsen af coronapandemien i den kinesiske storby Wuhan.

De udsendte talte med eksperter på et af hospitalerne i Wuhan, hvor nogle af de første patienter med coronavirus blev behandlet.

»De første dage har vi været ude og besøge to af de hospitaler og tale med nogle af de læger, der rent faktisk var med til at diagnosticere de første covid-19-patienter, da pandemien startede i december 2019«, siger danske Thea Kølsen Fischer på telefon til Ritzau.

Hun er forskningschef på Nordsjællands Hospital og tilknyttet Københavns Universitet som ekspert i virusepidemier. Og så er hun blandt de viruseksperter, WHO har sendt til Kina.

Thea Kølsen Fischer må endnu ikke fortælle, hvad eksperterne finder ud af på deres rejse. Hun må blot fortælle om processen.

Holdet fik lørdag lov til at møde en af de første patienter med coronavirus«, siger hun.

»Det er lige som om, vi er ved at lægge rammen for puslespillet. Detektivopgaven på epidemisiden er blandt andet at prøve at forstå dem, der var til stede, da den startede, og også før den startede«.

»Hvad for nogle patienter fik de ind på hospitalerne? Hvordan var patienternes egne fortællinger? Men også om der var nogen mulighed for, at der kunne være nogle patienter med sygdomssymptomer, som ikke blev diagnosticeret«.

»Så vi prøver hele tiden at se, om vi kan skrue tiden tilbage«, siger hun.

Politisk omdiskuteret besøg

Ifølge nyhedsbureauet AFP holdes gruppen i Wuhan på afstand af journalister, og besøget har indtil videre været præget af hindringer og forsinkelser.

Gruppens besøg er stærkt politisk omdiskuteret. USA har beskyldt Kina for at dække over omfanget af smitteudbredelse og manglende indgreb i de første dage af 2020.

»Reelt var virusset spredt i hele storbyen Wuhan og i hele Kina, da myndighederne i januar sidste år hævdede at have situationen under kontrol«, skriver det britiske medie BBC.

USA har opfordret til en ’transparent’ undersøgelse ledet af WHO, og nyhedsbureauet AFP har beskrevet, at der kun var begrænsede muligheder for at foretage besøg på hospitaler.

Men ifølge Thea Kølsen Fischer er der ikke nogen steder, holdet har ønsket adgang til, som de ikke har fået aftale om.

Hun siger også, at der har været en god dialog med kinesiske kolleger - senest på et møde lørdag.

