Danmarks udenrigsminister fordømmer militærkuppet i Myanmar, og den danske ambassadør i landet er rystet

Danmarks udenrigsminister, Jeppe Kofod (S) fordømmer udviklingen i Myanmar.

»Jeg opfordrer alle parter til at respektere resultatet af demokratiske valg, udvise tilbageholdenhed og søge en fredelig dialog«, skriver han på Twitter efter at Myanmars militær natten til mandag dansk tid har meddelt via tv, at det har taget kontrol over landet.

Ritzau