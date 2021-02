EU truer Myanmars generaler med sanktioner efter kup

EU advarer Myanmars militær om, at der kan komme sanktioner mod landet som følge af det kup, militæret gennemførte mandag morgen lokal tid.

»Det er et uacceptabelt forsøg på med magt at omgøre folkets vilje i Myanmar«, siger EU’s udenrigschef, Josep Borrell, i en meddelelse tirsdag.

»EU forventer, at sikkerheden for borgere i både Myanmar og EU’s medlemslande sikres til enhver tid og vil overveje alle muligheder for at sikre, at demokratiet sejrer«, siger han.

Borrell opfordrer til, at den civile regering under ledelse af den demokratisk valgte leder, Aung San Suu Kyi, omgående genindsættes. Den etårige undtagelsestilstand, der er indført, skal ophæves igen, lyder det fra EU.

Det er uvist, hvor Suu Kyi befinder sig. Men nyhedsbureauet AP skriver, at naboer til hendes residens i regeringsbyen Naypyidaw siger, at de har set hende på ejendommen. En talsmand for hendes regeringsparti, NLD, oplyste tidligere tirsdag, at hun er i sikkerhed og ved godt helbred.

USA truer også med sanktioner

Også USA’s præsident, Joe Biden, truede mandag aften dansk tid med at genindføre sanktioner mod Myanmar, efter at militære kupmagere har taget magten i det sydøstasiatiske land. Samtidig opfordrer Biden til en koordineret international reaktion for at presse generalerne til at give afkald på magten. Joe Biden, der har været præsident i mindre end to uger, fordømmer militærets magtovertagelse fra den civilt-ledede regering samt anholdelsen af Suu Kyi.

Biden kalder kuppet »et direkte angreb på landets overgang til demokrati og retsstatsprincippet«. Både Joe Bidens demokratiske partifæller samt flere toprepublikanere har fordømt kuppet og opfordret til, at det bør få konsekvenser for militæret i Myanmar.

Myanmar var i omkring 50 år ledet af et militærstyre frem til 2011. I en stor del af den periode var landet underlagt internationale sanktioner, fordi militæret også dengang nægtede at anerkende Suu Kyis valgsejr.

ritzau