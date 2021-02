Fordømmelse hagler ned over Rusland efter Navalnyjs fængsling

Flere vestlige lande fordømmer en russisk domstols beslutning tirsdag om at fængsle oppositionsleder Aleksej Navalnyj. Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, betegner det som »uacceptabelt«.

»Politisk uenighed er aldrig en forbrydelse«, skriver Macron på Twitter:

»Respekten for menneskerettigheder og ret til demokratisk frihed er ikke til forhandling«.

EU’s kommissionsformand, Ursula von der Leyen, »fordømmer på det kraftigste« straffen til Navalnyj.

»Jeg opfordrer Rusland til at leve op til sine internationale forpligtelser og løslade ham omgående«, skriver hun på Twitter.

En lignende opfordring kommer fra EU’s udenrigschef, Josep Borrell.

I USA tilføjer udenrigsminister Antony Blinken, at myndighederne bør løslade både Navalnyj og de hundredvis af andre russere, der er blevet anholdt i de seneste uger. Deres forbrydelse var at »udøve deres ret, herunder retten til ytringsfrihed og fredelig forsamling«, siger Blinken ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Den britiske udenrigsminister, Dominic Raab, kalder det en »pervers afgørelse, der rammer offeret for en forgiftning frem for de ansvarlige«.

Domstolen i Moskva besluttede at sende Navalnyj tre og et halvt år i fængsel. Han har allerede afsonet en del af straffen i husarrest, men skal nu tilbringe to år og otte måneder i en straffelejr. Hans advokater siger, at de vil appellere afgørelsen.

Rusland: Bland jer udenom

Sagen ventes at forværre forholdet mellem Rusland og Vesten. I Moskva siger en talskvinde for det russiske udenrigsministerium, at de vestlige lande hellere skulle bruge tid på at løse deres egne problemer.

»Hold op med at blande jer i en suveræn stats interne anliggender. De må hellere tage sig af deres egne problemer. tro mig, de har masser af dem«, siger talskvinden, Maria Sahkarova, ifølge det russiske nyhedsbureau Tass.

Efter tirsdagens afgørelse er 526 mennesker blevet anholdt, de 488 i Moskva. Det fremgår af en opgørelse, som den uafhængige organisation OVD-Info har foretaget. Også i enkelte andre russiske byer har der været anholdelser.

I de seneste weekender har oppositionen holdt støttedemonstrationer for Navalnyj i over 100 byer rundt om i Rusland, hvor tusindvis af mennesker er blevet anholdt.

Navalnyj og hans organisation, FBK, der arbejder for at bekæmpe korruption, har tirsdag indkaldt til nye protester.

ritzau