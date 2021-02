Mario Draghi reddede eurozonen med tre små ord. Nu gælder det Italien

At det netop er Mario Draghi, der onsdag klokken 12 fik til opgave at finde et flertal bag en ny teknokratregering i Italien, er både en selvfølge og en overraskelse.

Det er en selvfølge, fordi 73-årige Draghi som tidligere direktør for ECB (Den Europæiske Centralbank) og Verdensbanken og nationalbankdirektør i Italien har den aura af ro og stabilitet over sig, der mangler i italiensk politik. Hvis ikke han kan forhindre, at Italien kastes ud i et valg midt i en pandemi, hvem kan så?