Hemmelige billioner i Luxembourg kan være skjulested for kriminelle formuer

Vi ved godt, at Luxembourg er et skattely. Nu kommer det frem, at landet også frygtes at være en gigantisk hvidvaskcentral, hvor kriminelle sorte penge vaskes hvide.

Storhertugdømmet Luxembourg er en lille plet midt i Europa, noget mindre end Fyn. Men hvad angår kæmpemæssige formuer samlet i investeringsfonde, kan det lille land lægge arm med de største på kloden: De 33,5 billioner kroner (33.500.000.000.000 kroner), som er anbragt i de cirka 15.000 fonde af forskellig slags i Luxembourg, overgås kun af ét land i verden: USA.

Hvem der ejer de mange penge, er det i de allerfleste tilfælde umuligt at finde ud af. Det viser en omfattende kulegravning af Luxembourgs offentlige register, som en række medier med den franske avis Le Monde i spidsen har foretaget under fællestitlen #OpenLux. 8 af 10 private investeringsfonde i Luxembourg har ikke oplyst, hvem pengenes egentlige ejere er, selv om Luxembourg som et af de første lande i EU har indført et register over selskaber og fondes virkelige ejere.

Når det ikke rigtig fungerer for fondene, skyldes det især to ting, viser kulegravningen: I registeret skal ejere kun navngives, hvis de ejer mindst 25 procent. I investeringsfonde har typisk et stort antal selskaber og personer skudt penge ind for at investere dem i for eksempel ejendomme eller aktier. Dermed er der typisk ingen, som ejer 25 procent.