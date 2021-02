Sydafrikansk virusvariant er nu fundet hos otte personer

En person er testet positiv for den sydafrikanske variant, B1351, efter hjemrejse til Danmark fra De Forenede Arabiske Emirater.

Det oplyser sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på Twitter.

Det betyder, at der nu er fundet otte tilfælde af den variant i Danmark.

Sundhedsministeren oplyser, at der er to nære kontakter til den smittede, og de er nu alle i isolation.

Den sydafrikanske variant har sammen med en britisk variant af coronavirus givet anledning til bekymring hos myndighederne.

De to varianter kan nemlig ifølge Statens Serum Institut (SSI) have nedsat følsomhed over for antistoffer og dermed påvirke effekten af coronavaccinen.

SSI har dog selv meldt ud, at vaccinerne forventes at virke, og vaccineproducenterne Pfizer/BioNTech og Moderna siger, at deres vacciner virker mod varianterne.

En anden bekymring er, at varianterne smitter mere end den almindelige coronavirus.

Varianterne er dog ifølge myndighederne ikke mere dødelige.

Det er ikke muligt direkte at afkode på en positiv coronatest, om man er smittet med den sydafrikanske coronavariant.

Det kræver en efterfølgende analyse - i fagsprog kaldet sekventering - der kan tage op til en uge.

De sydafrikanske myndigheder oplyste første gang om varianten 18. december, men den er fundet i prøver helt tilbage fra oktober.

Varianten vurderes at være årsagen til en stor stigning i antallet af smittetilfælde i Sydafrika i slutningen af 2020 og starten af januar, hvorefter smittetallene dog har været kraftigt nedadgående.

