Fransk minister om EU's fælles kæmpelån: Et tabu er brudt, og EU bliver aldrig det samme igen

I juli 2020 blev et tabu i EU brudt.

Efter et dramatisk maratontopmøde enedes Mette Frederiksen (S) og de øvrige stats- og regeringschefer om at stifte fælles gæld på 5.580 milliarder kroner til at finansiere offentlige udgifter i medlemslandene. De mange milliarder begynder til sommer at blive fordelt i alle 27 lande.

Frankrig har i årevis efterspurgt den type fælles budgetinstrument i EU.