Putin erobrer terræn: Politisk kaos i Georgien er ny mulighed for Rusland

Det har været nogle vilde dage i georgisk politik, som er kastet ud i endnu en krise. Dem har der været en del af siden uafhængigheden i 1991, og ofte trækker de tråde tilbage til nogle uløste problemer eller halvgjorte reformer. Georgien er landet, som gerne har villet så meget, men som ikke rigtig har haft held til det. Politisk uro, korruption og ikke mindst krig har ødelagt meget. En del er kommet indefra, men en del kommer også fra eksterne aktører, herunder især Rusland, som fortsat spiller en stor rolle.

Den nye krise er umiddelbart udløst af en beslutning i sidste uge om at anholde oppositionslederen Nika Melia, som står i spidsen for partiet Den Forenede Nationale Bevægelse. Baggrunden var en sag fra 2019, hvor Melia var anklaget for at stå bag omfattende protester i forbindelse med et besøg af en delegation af russiske politikere.

’20 procent af mit land er besat af Rusland’ er et populært slogan hos mange georgiere, som ser løsrivelsen af Abkhasien og Sydossetien i 2008 som en de facto russisk erobring af georgisk territorium. I lyset af dette fandt Melia og de andre demonstranter det uacceptabelt, at russiske politikere fik lov at tale i parlamentet i 2019. Resultatet var voldelige sammenstød og bål og brand i gaden.

Da nyheden om den forestående anholdelse af Melia kom i sidste uge, satte den daværende ministerpræsident Georgi Gakharia sig imod. Han er fra det regerende parti Den Georgiske Drøm, men han havde det svært med, at en modstander skulle udsættes for en tilsyneladende politisk motiveret anholdelse. Gakharia forsøgte efter eget udsagn at få andre i partitoppen med til at opgive planerne, men det ville de ikke, og så trådte han tilbage. Han forklarede senere, at krisen »udgør en risiko for vores borgeres liv og sundhed, og den øger den politiske polarisering i landet«.

Efter Gakharias tilbagetræden satte den mere hårdtslående Irakli Gharibashvili sig så i stolen som ny ministerpræsident. Han sørgede for at få effektueret anholdelsen af Melia. Melias tilhængere forsøgte at blokere adgangen til partikontoret, men politiet nåede frem og trak ham og en større gruppe partimedlemmer med ud på gaden og videre til fængslet. Nu holder georgierne så vejret, mens de afventer, hvad der vil komme af reaktioner fra forskellig side.