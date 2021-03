Mette F. rejser til et Israel, der beskyldes for vaccineapartheid

Som læge er jeg chokeret«, skrev Matthias Kennes fra organisationen Læger uden Grænser (MSF), da han i et åbent brev for en uge siden gjorde op med det, der midt i en coronatid er blevet kaldt en israelsk vaccinationssucces.

Og vel at mærke en succes, der nu også har fået Danmarks statsminister, Mette Frederiksen (S), til at varsle, at hun på torsdag drager til Israel for – sammen med Østrigs nationalkonservative kansler, Sebastian Kurz – at studere denne succes nærmere.

Men Matthias Kennes er altså mindre begejstret .. .for nu at sige det mildt. Og årsagen vil uundgåeligt hænge som en sky over den danske statsministers besøg i Israel, fordi landets vaccinationsprogram ikke kun er en succes. Det er også et dybt kontroversielt program, fordi det ifølge kritikerne rummer et element af apartheid over for den palæstinensiske befolkning. Vaccineapartheid kalder nogle det.