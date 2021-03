Flere EU-lande gør som Danmark: Går enegang og køber selv vacciner

Det lignede politisk synkron-svømning.

I de timer, hvor statsminister Mette Frederiksen (S) stod i København og fortalte, at hun ikke kun ville samarbejde med Israel om vacciner, men også gerne bygge en vaccinefabrik sammen med landet, blev EU-Kommissionen nærmest bombarderet med spørgsmål om præcis det samme. Godt ansporet af en harsk EU-kritik fra Frederiksens rejsekammerat, Østrigs kansler, Sebastian Kurz.

»Vi skal ikke længere kun være afhængige af EU, når det kommer til produktion af næste generations vacciner«, som han sagde til tyske Bild og understregede, at EU var for langsom til at godkende vacciner og i det hele taget var for langsom.