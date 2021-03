Nyhedsanalyse: Mette Frederiksen kritiseres igen for at være usolidarisk

Statsminister Mette Frederiksen er efterhånden mange gange blevet kritiseret for national egoisme under coronakrisen.

Det skete under coronapandemiens første bølge sidste forår, da en række andre europæiske lande med Tyskland i spidsen sendte overskydende respiratorer til hospitalerne i Sydeuropa. Det skete, da Danmark som ét af de første lande i Europa smækkede grænsebommene i. Det skete, da hun stod på bremsen under EU’s forhandlinger om en økonomisk genopretningspakke efter pandemien. Nu sker det igen. Den danske statsminister forsøger at få en vaccineproduktion op at stå uden for EU’s indkøbssamarbejde sammen med Østrigs ofte EU-kritiske kansler, Sebastian Kurz, og Israels nationalkonservative premierminister, Benjamin Netanyahu.