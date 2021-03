Hun tog sin dreng med til IS. Nu kan 31-årig svensk kvinde dømmes for bortførelse

»My new best friend, haha«.

Billedteksten til mobilfotografiet af en AK47 er postet på den 24-årige Aminas Facebook i september 2014. Blot to uger efter at hun sammen med sin toårige søn tog på en ferierejse fra Landskrona i Sverige til Tyrkiet og efterfølgende krydsede grænsen til Syrien.

Seks år senere, 30. november 2020, landede hun sammen med sine tre børn på flyvepladsen Arlanda i Stockholm efter at have flygtet fra en kurdisk fangelejr. Og mens børnene blev hentet af de sociale myndigheder, blev Amina anholdt og kørt direkte til et varetægtsfængsel i Stockholm. Sigtet for grov børnebortførelse og krigsforbrydelser i Syrien. Amina, som vi har valgt at kalde hende, er en af de få IS-kvinder, som det er lykkedes på egen hånd at rejse hjem fra Syrien til Sverige.