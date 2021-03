Belgien har truffet den stik modsatte beslutning af Danmark om børn i syriske lejre

Ligesom i Danmark er i det Belgien et kontroversielt spørgsmål, hvad der skal ske med børn af de statsborgere, der er rejst til Syrien for at slutte sig til Islamisk Stats terrorister. Men i Belgien har syv-parti-regeringen truffet den stik modsatte beslutning end den socialdemokratiske regering i Danmark.

I sidste uge oplyste premierminister Alexander Croo, at man udvider målgruppen til at inkludere børn op til 12 år, ikke kun 10 år som i dag. Desuden annoncerede regeringen, at mødrenes sager nu også vil blive vurderet »fra sag til sag« med henblik på hjemtagelse, hvis de har fortrudt deres støtte til Islamisk Stat.

Tiltaget kommer for at forhindre udklækningen af fremtidens terrorister, forklarede Alexander Croo med henvisning til de mange beretninger om kummerlige forhold og gode kår for radikalisering i den overfyldte fangelejr Al-Hol i det nordøstlige Syrien.

»Ved at lade dem være der risikerer man at gøre dem til morgendagens terrorister«, sagde Alexander Croo ifølge nyhedsbureaet Belga og føjede til:

»Realiteten er, at situationen i lejren er alvorligt forværret. Vi kan ikke leve med den situation. Vi bør derfor gøre alt for at få dem ud derfra. Det nationale sikkerhedsråd har netop bekræftet den kommende repatriering af børnene med en aldersgrænse sat til 12 år«.