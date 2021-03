Biden har underskrevet historisk stor hjælpepakke

Automatisk oplæsning

USA’s præsident, Joe Biden, har torsdag aften dansk tid underskrevet den coronahjælpepakke til 1900 milliarder dollar, som Kongressen har vedtaget.

»Denne historiske pakke handler om at genopbygge dette lands rygrad, sagde Biden, inden han satte sin underskrift.

Dermed er pakken blevet til lov, og kontant hjælp kan sendes ud til amerikanske familier.

De første udbetalinger på op mod 1400 dollar (8700 kroner), som de fleste amerikanere kan se frem til at modtage i støtte, kan komme allerede i weekenden.

Det siger Bidens pressetalskvinde, Jen Psaki, på et pressemøde, efter at præsidenten underskrev loven.

»Folk kan forvente, at de kan begynde at se de direkte betalinger på deres bankkonti allerede denne weekend. Det er selvfølgelig kun første bølge, siger hun.

Biden valgte at underskrive loven en dag tidligere end ventet og få timer inden, at han natten til fredag dansk tid holder en tale til nationen om coronapandemien.

»Vi vil gerne reagere så hurtigt som muligt, skriver Bidens stabschef, Ron Klain, på Twitter.

Den massive hjælpepakke træder dermed i kraft på etårsdagen for daværende præsident Donald Trumps beslutning om at lukke USA’s grænser for rejsende fra det meste af Europa.

Det er denne årsdag, Biden vil markere med en tale til nationen klokken 02.00 natten til fredag dansk tid.

Trump lukkede grænserne i et forsøg på at forhindre, at virusset bredte sig fra Europa, som på det tidspunkt var hårdt ramt, til USA.

Siden har mindst 529.849 mennesker mistet livet i USA, efter at de var smittet med coronavirus.

Den efterfølgende krise har medført, at i alt 81 millioner amerikanere har fået en fyreseddel i løbet af det seneste år. Antallet af vedvarende ledige er 20 millioner.

Det er blandt andet dem, der får gavn af hjælpepakken, der er en af de største i USA siden Anden Verdenskrig.

Ud over en hjælpende økonomisk hånd til mange familier, der er kommet i klemme under coronakrisen, forlænges også retten til at modtage en ekstra arbejdsløshedsunderstøttelse.

Pakken vil også gøre det lettere at få sygesikring og udvide det fødevareprogram, der kendes som ’food stamps’ - altså at udlevere mad til de mest trængende. Det omfatter mange millioner amerikanere.

ritzau