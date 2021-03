»Det er jo dybt pinligt«: SF beskylder Mette Frederiksen for at gøre Danmark til Netanyahus nyttige idiot

Kritikken af statsminister Mette Frederiksen (S) vokser, efter at Israels ministerpræsident Benjamin Netanyahu har indgået vaccinealliancer med nogle af de mest kontroversielle regeringsledere på den globale højrefløj.

Efter at Mette Frederiksen og den nationalkonservative østrigske kansler Sebastian Kurz i sidste uge rejste til Israel og indgik en aftale om fælles forskning i udvikling af nye vacciner og muligvis en fælles produktion, var det torsdag i denne uge Ungarns ministerpræsident Viktor Orban og Tjekkiets Andrej Babis, der var på besøg i Jerusalem.

Benjamin Netanyahu lovede dem ifølge avisen The Times of Israel at arbejde for at »involvere både Tjekkiet og Ungarn i den internationale fabrik, han ønsker at bygge her i Israel til produktion af fremtidens vacciner«.